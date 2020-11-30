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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Саркисян попросил Путина помочь вернуть в Армению военнопленных из Азербайджана

В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных
Президент Армении Армен Саркисян Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Президент Армении Армен Саркисян
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь возвратить на родину военнопленных и заложников, находящихся в Азербайджане. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба президентского аппарата Армении.

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"В частности, в письме президента Саркисяна говорится, что армянское общество и диаспора глубоко обеспокоены ситуацией, которая сложилась вокруг солдат и мирных жителей, находящихся в плену в Азербайджане. Посредничество президента России станет большой поддержкой в решении крайне болезненного вопроса - возвращения наших военнопленных, мирных жителей, а также тел погибших", - отмечается в сообщении.

В Армении уже несколько дней у здания правительства идут акции протеста с требованием вернуть на родину армянских военнопленных, удерживаемых Азербайджаном.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанАрменияРоссияСаркисян, Армен ВардановичСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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