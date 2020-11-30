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Кризис в Белоруссии

В Минске проходит протестная акция пенсионеров

Сотрудники правоохранительных органов пытаются ей препятствовать, сообщает портал tut.by

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Акция белорусских пенсионеров, недовольных действиями властей, под названием "Марш мудрости" проходит в Минске. Сотрудники правоохранительных органов пытаются ей препятствовать, сообщает портал tut.by.

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По его информации, несколько сотен участников демонстрации начали движение с площади Независимости вдоль одноименного проспекта, однако дорогу в сторону Октябрьской площади им перекрыли силовики. Протестная колонна пошла обходным путем, но силовики перегородили путь пенсионерам и на улице Володарского. Демонстрантов сопровождают микроавтобусы с сотрудниками правоохранительных органов.

Протестующие вновь изменили направление движения, сейчас они идут по улице Городской Вал в сторону станции метро "Фрунзенская". Очевидцы сообщают, что туда уже стягиваются и силовики.

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