Дело экс-президента Киргизии Атамбаева направили на повторное рассмотрение

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева направлено Верховным судом на повторное рассмотрение в нижестоящую инстанцию. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Верховного суда.

"30 ноября 2020 года Верховный суд отменил приговоры двух нижестоящих инстанций по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и направил его на новое рассмотрение в суд Первомайского района Бишкека", - сообщил представитель пресс-службы.

Атамбаев является одним из обвиняемых по этому делу, ранее экс-президент был приговорен по нему к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. В ноябре он был переведен из СИЗО ГКНБ в ИК-47, где продолжает отбывать наказание.

Атамбаева, который решением парламента был лишен неприкосновенности, задержали 8 августа 2019 года в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

После задержания бывшему президенту было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области. Атамбаев неоднократно отвергал предъявленные ему обвинения и связывал их с политическим преследованием.