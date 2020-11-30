Виктор Бабарико остается под стражей

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико не получал никаких предложений по своему освобождению, он по-прежнему находится под стражей. Об этом сообщил в понедельник представитель защиты Бабарико, адвокат Дмитрий Лаевский.

"С утра защитники совместно с Виктором Бабарико знакомились с материалами дела. Это происходило в Минске. Виктор Дмитриевич [Бабарико] все так же, как и до выходных, содержится под стражей", - написал Лаевский в своем Telegram-канале.

Адвокат уточнил, что "никаких предложений про освобождение [Бабарико] не звучало". "Продолжаем защищать от необоснованного и незаконного обвинения", - заявил Лаевский.

Ранее член президиума Координационного совета Павел Латушко заявил о том, что Бабарико может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну.

Комитет госбезопасности 24 ноября сообщил, что экс-председателю правления ОАО "Белгазпромбанк" Виктору Бабарико предъявлено обвинение по фактам получения взяток организованной группой в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Бабарико не признал своей вины. 11 июня Комитет госконтроля (КГК) Белоруссии сообщил, что проводит обыск в Белгазпромбанке. Департамент финансовых расследований КГК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243 ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере") и по части 2 статьи 235 ("Легализация средств, полученных преступным путем в особо крупном размере"). В связи с этим власти сообщили о задержании по делу 15 человек.

Бабарико, который участвовал в избирательной кампании по выборам президента республики, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, заявил, что ситуация, сложившаяся вокруг кредитного учреждения, носит заказной политический характер.