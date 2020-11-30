В НАТО заявили, что видят усиление позиций РФ после событий в Карабахе и Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Министры иностранных дел НАТО рассмотрят на заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел, которое пройдет 1-2 декабря в формате видеоконференции, усиление военных позиций России в мире, в том числе в контексте событий в Нагорном Карабахе и Белоруссии. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России, - сказал он. - Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии".

Генеральный секретарь НАТО также сообщил, что министры иностранных дел НАТО обсудят на видеоконференции 1-2 декабря ситуацию вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), который истекает в феврале 2021 года.

"Министры обсудят вопросы контроля над вооружениями, в частности ситуацию вокруг СНВ-3, который истекает в феврале", - заявил он.