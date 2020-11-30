Адвокат Атамбаева намерен добиваться его освобождения из тюрьмы в связи с пересмотром дела

БИШКЕК, 30 ноября. /ТАСС/. Адвокаты экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева будут добиваться его освобождения из колонии в связи с тем, что уголовное дело, по которому он отбывает наказание, было отправлено на пересмотр. Об этом сообщил ТАСС в понедельник защитник экс-президента Сергей Слесарев.

30 ноября стало известно, что Верховный суд Киргизии отменил приговоры двух нижестоящих инстанций по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева и направил его на новое рассмотрение в суд Первомайского района Бишкека. Атамбаев был одним из обвиняемых по этому делу и был приговорен по нему к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Он отбывает наказание в ИК-47.

"Завтра адвокаты начнут поднимать вопрос об освобождении Атамбаева из ИК-47. Если дело отправляется на повторное рассмотрение, то в соответствии с законодательством мой подзащитный должен быть освобожден из исправительной колонии", - сказал Слесарев.

Дела против Атамбаева

Атамбаева, который решением парламента был лишен неприкосновенности, задержали 8 августа 2019 года в его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более ста человек, в том числе сотрудники милиции.

После задержания бывшему президенту было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш и в Иссык-Кульской области.

23 июня 2020 года суд Первомайского района Бишкека, рассматривавший дело об освобождении Батукаева, признал Атамбаева виновным и назначил ему наказание в виде 11 лет и двух месяцев лишения свободы. Остальные дела против экс-президента находятся на стадии судебного рассмотрения или следствия. Атамбаев неоднократно отвергал предъявленные ему обвинения и связывал их с политическим преследованием. Он руководил Киргизией с 2011 по 2017 годы.