В Палестине рассчитывают, что приход Байдена поможет ближневосточному урегулированию

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Палестина рассчитывает на то, что приход новой американской администрации откроет перспективы для решения палестино-израильской проблемы. Об этом заявил в понедельник посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль на онлайн-конференции.

"Мы считаем, что сейчас происходят определенные изменения, особенно с приходом новой администрации США. Это откроет новые перспективы для решения этого [палестино-израильского] вопроса", - сказал он.

По его словам, недавнее возобновление контактов с Израилем стало "в основном посланием новой американской администрации" о готовности Палестины продолжать диалог. При этом дипломат подчеркнул, что одностороннее посредничество Вашингтона в палестино-израильском урегулировании неприемлемо. "Мы видим, что новая американская администрация тоже с пониманием относится к нашему желанию", - заметил он.

Дипломат добавил, что важную роль в урегулировании конфликта может сыграть Россия. Он выразил поддержку активизации квартета международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). "Мы пытаемся вернуться к международным резолюциям, документам, которые могут помочь решить этот [палестино-израильский] вопрос", - указал посол.