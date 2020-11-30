Азербайджан планирует привлечь ЮНЕСКО к восстановлению культурного наследия Карабаха

"Наша цель - чтобы миссия [ЮНЕСКО] посетила и мусульманские, и христианские объекты религиозного наследия", - сказал Керимов. Однако, по его словам, прежде необходимо решить вопросы безопасности миссии в местах, где велись боевые действия и где еще остаются неразорвавшиеся боеприпасы. Кроме того, заметил он, надо учитывать еще и климатические особенности. "Для осуществления полноценной миссии мы должны, естественно, учитывать прежде всего вопросы безопасности и погодные условия, - сказал Керимов. - Безопасность [для работы миссии] еще не полностью обеспечена, и поэтому мы должны учитывать этот момент в переговорах с ЮНЕСКО".

"Второй момент - мы не должны забывать о погодных условиях в горной местности. Они становятся сейчас все хуже. Учитывая, что памятники находятся и в горных, и в низменных частях, если мы делаем эту миссию, то она должна посетить все. Наша цель - чтобы не было никаких исключений", - подчеркнул и.о. министра. "Но вопрос миссии на повестке стоит, мы работаем с нашими коллегами из ЮНЕСКО", - добавил он. По его словам, "все моменты относительно мандата этой миссии, условий этой миссии, куда она будет идти, какие объекты будут рассматриваться, еще на повестке дня".

Керимов отметил, что сейчас "составляется план по восстановлению культурного и религиозного наследия" региона. С этой целью группа из сотрудников Министерства культуры Азербайджана уже начала первоначальный мониторинг на местах. "На некоторых территориях из-за вопросов безопасности и погодных условий невозможен полный мониторинг. Поэтому в тех районах, где это возможно, а это пока четыре района - Физули, Джебраил, Зангелан и Ходжавенд - наша оперативная группа, состоящая из представителей министерства культуры, провела предварительный мониторинг". Он отметил, что "предварительный мониторинг показал, что 180 культурных учреждений были фактически полностью разрушены".

По словам Керимова, "после того, как определится общее число объектов и учреждений культуры, мы, естественно, начнем проводить оценку причиненного ущерба". "И в этот процесс мы хотим пригласить международные структуры, международных экспертов. Потому что мы считаем важным, чтобы международные структуры правильно оценили ущерб, который был причинен этому наследию", - подчеркнул и.о. министра.

Международная помощь

Азербайджан готов рассматривать предложения со стороны международного сообщества, в том числе России, по оказанию помощи в восстановлении Нагорного Карабаха.

"Я должен сказать, что это вопрос восстановления не только культурных, исторических памятников или учреждений, а вообще восстановления всей инфраструктуры, - отметил Керимов. - Это требует очень больших ресурсов, времени и возможностей. К сожалению, это все Азербайджан сам не сможет потянуть".

По его словам, Азербайджан намерен приложить все усилия, чтобы полностью восстановить культурно-религиозное наследие. "Я думаю, что и международное сообщество в этом вопросе тоже будет Азербайджану помогать, - продолжал он. - И мы уже слышали очень много изъявлений желания участвовать в этом процессе. Это и Турция, и международные организации, в том числе и ЮНЕСКО, и Организация исламского сотрудничества, и Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры, которая является аналогом ЮНЕСКО в исламском мире. Франция через свои общественные организации тоже изъявляет желание. То есть очень много уже есть стран, международных и общественных организаций, частных фондов, которые, даже если не официально, но уже изъявили желание участвовать в этом процессе".

"Из Российской Федерации на уровне ваших должностных лиц тоже были, если не ошибаюсь, высказывания по поводу восстановления культурных памятников, - отметил Керимов. - То есть мы готовы сотрудничать со всеми. У нас двери открыты".

И.о. министра культуры не стал уточнять, о каком объеме помощи Азербайджану могла бы идти речь. "Там очень много компонентов. Это и разрушение инфраструктуры, и ущерб экологии, - объяснил он. - Если исходить из культурного наследия и культурных учреждений, то пока идет мониторинг. После этого мониторинга пригласим международные организации оценить этот ущерб. После этого только мы сможем выйти с какими-то цифрами. Сейчас, честно говоря, говорить о цифрах будет очень преждевременно".

Доступ к памятникам истории Карабаха

По словам Керимова, памятники истории и культуры в Нагорном Карабахе будут сохранены и доступны всем общинам, в том числе армянской.

"Все памятники культурного наследия, вне зависимости от их происхождения, религиозной принадлежности, будут сохранены, отреставрированы и сданы в эксплуатацию для всех общин, которые будут там жить, включая и армянскую общину", - сказал Керимов корреспонденту ТАСС. "Мы считаем армянскую общину нашей общиной, то есть они представители азербайджанского общества, они являются гражданами Азербайджана, и поэтому для них, как в центре Баку, мы предоставили возможность приходить, молиться и исповедовать свою религию. То же самое будет происходить и в Карабахе", - заверил он.

Керимов подчеркнул, что исторические памятники на территории Азербайджана являются общим достоянием всех граждан республики. "Почему мы должны разрушать христианское наследие в Карабахе, если мы считаем эту территорию нашей? То есть, если судить по этой логике, тогда должна была быть разрушена армянская церковь в центре Баку, должны были быть разрушены очень древние христианские храмы, монастыри по всей территории Азербайджана", - ответил Керимов на вопрос, связанный с высказываемыми опасениями относительно сохранения христианских памятников в Нагорном Карабахе.

"У нас есть очень много древнейших христианских памятников культуры, храмы и церкви, - напомнил Керимов. - Мы считаем все наследие, которое находится на нашей территории, нашим наследием. Это то наследие, которое мы получили от наших предшественников. И я откровенно скажу, мы никогда не воюем с памятниками", - подчеркнул и.о. министра.

Говоря, в частности, об армянском монастыре Дадиванк (Хутаванк), Керимов подтвердил, что этот древний комплекс будет доступен для паломников всех общин. "Будет иметь доступ и армянская община, и азербайджанская. В Азербайджане есть древняя христианская община, это предки Кавказской Албании - удины. И они, естественно, тоже считают эти святыни своими. Поэтому и для армянской общины, и для удинской общины будет открыт доступ", - сказал и. о. министра. "Им будет предоставлена возможность посещать Хутаванк и все другие церкви и монастыри, которые находятся на территории Нагорного Карабаха и близлежащих районов", - заверил Керимов.

Расширение списка всемирного наследия ЮНЕСКО

Анар Керимов рассказал, что Азербайджан рассматривает возможность включения города Шуши и Худаферинских мостов в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Мы, честно говоря, считаем эту перспективу очень хорошей, потому что эти два объекта являются одними из лучших образцов истории, культуры и архитектуры, - сказал он. - Наши национальные эксперты в один голос утверждают, что они по всем критериям ЮНЕСКО соответствуют включению в Список всемирного наследия. Но, естественно, мы привлечем международных экспертов, потому что это очень важный, очень длительный процесс. Здесь нужно вовлечение и международных экспертов. Посоветовавшись с ними, мы подготовим досье о включении. На данном, первом этапе - это включение в предварительный список. Это долгий процесс, объемный, но надо его начинать. И мы уже в принципе начинаем процесс подготовки досье".

Керимов напомнил, что Худаферинские мосты на границе Азербайджана и Ирана были построены ориентировочно в XI-XIII веках. Исторически они были частью Великого шелкового пути, заметил он. Но и с точки зрения архитектуры они уже в то время являлись уникальными сооружениями в силу инженерных решений, уверен он.

"В будущем, я думаю, тут надо будет работать вместе с Ираном, так как это трансграничный объект, - продолжил и.о. министра. - Будет целесообразно подать совместную с ним заявку".

Что касается Шуши, то еще в 1977 году исторический центр города был объявлен заповедником, напомнил Керимов. "А в 2001 году Азербайджан представил этот историко-архитектурный заповедник в предварительный список ЮНЕСКО, - сказал и.о. министра. - То есть полпути мы уже прошли. И мы считаем, что сейчас настало время начать работу над полноценным включением его в список ЮНЕСКО. Но тут тоже надо будет привлекать международных экспертов".