Столтенберг заявил, что НАТО продолжит наращивать присутствие в Черноморском регионе

БРЮССЕЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму, этот вопрос будет обсуждаться 2 декабря с главами МИД Украины и Грузии. Об этом заявил в понедельник генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО 1-2 декабря.

"Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами - Украиной и Грузией, - что мы сделаем в среду с их министрами", - заявил он.

Столтенберг отметил, что главы МИД этих стран примут участие в отдельной онлайн-сессии встречи министров иностранных дел НАТО 2 декабря.

"Мы тесно работаем с нашими ценными партнерами в Черноморском регионе - Грузией и Украиной, - а также тремя странами НАТО - Турцией, Болгарией и Румынией. НАТО уже имеет значительное военное присутствие в регионе, недавно у нас там были морские учения, мы также развернули в Румынии тренировочную бригаду НАТО под румынским командованием", - сказал он.