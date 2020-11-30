Генсек ООН назвал "все более отдаленным" двугосударственное решение палестинского вопроса

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Перспективы реализации двугосударственного решения палестино-израильской проблемы становятся все более отдаленными. Об этом заявил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании в Международных день солидарности с палестинским народом, которое зачитал в понедельник директор Информационного центра ООН Владимир Кузнецов на онлайн-конференции, посвященной ситуации вокруг Палестины.

"Перспективы жизнеспособного двугосударственного решения становятся все более отдаленными. Ряд факторов продолжает создавать серьезные проблемы, включая расширение незаконных поселений, существенный рост масштабов разрушения палестинских домов и зданий, насилие и продолжающиеся боевые действия. Израильские и палестинские лидеры несут ответственность за использование всех возможностей для восстановления надежды в достижении двугосударственного решения", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что по-прежнему рассчитывает на преодоление конфликта в соответствии с резолюциями СБ ООН и договоренностями, предусматривающими создание двух государств - мирно сосуществующих Израиля и Палестины в границах 1967 года и столицами в Иерусалиме. "Я надеюсь, что последнее развитие ситуации поспособствуют тому, чтобы палестинские и израильские лидеры возобновили субстантивный диалог при поддержке международного сообщества и смогли создать условия для регионального сотрудничества. Мы должны сделать все возможное, чтобы облегчить страдания палестинского народа", - подчеркнул Гутерриш.