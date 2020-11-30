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В Ереване сообщили, что Пашинян и Мишустин обсудили вопросы союзнической повестки

Ранее премьер-министр Армении заявлял, что у Еревана и Москвы общие взгляды на стратегическое будущее

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель правительства России Михаил Мишустин в понедельник в ходе телефонного разговора обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-российской союзнической повестки. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина.

"Собеседники <...> обсудили ряд вопросов, касающихся армяно-российской союзнической повестки", - отмечается в сообщении.

21 ноября в Ереване на встрече с членами межведомственной делегации РФ Пашинян заявил, что у Еревана и Москвы общие взгляды на стратегическое будущее.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
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