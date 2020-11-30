В Берлине вновь призвали Минск к диалогу с оппозицией

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Германия призывает власти Белоруссии прекратить подавление мирных протестов и начать диалог с оппозицией. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Власти Белоруссии "игнорируют легитимные требования" протестующих, сказал он.

"Мы еще раз повторяем наше требование - обеспечить демократические свободы, прекратить полицейское насилие и репрессии. Прежде всего [президент Белоруссии Александр] Лукашенко и его окружение должны начать открытый и конструктивный диалог о честных и свободных перевыборах", - сказал Зайберт.