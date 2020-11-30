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Кризис в Белоруссии

В Берлине вновь призвали Минск к диалогу с оппозицией

Власти Белоруссии "игнорируют легитимные требования" протестующих, указал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт

БЕРЛИН, 30 ноября. /ТАСС/. Германия призывает власти Белоруссии прекратить подавление мирных протестов и начать диалог с оппозицией. Об этом заявил в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

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Власти Белоруссии "игнорируют легитимные требования" протестующих, сказал он.

"Мы еще раз повторяем наше требование - обеспечить демократические свободы, прекратить полицейское насилие и репрессии. Прежде всего [президент Белоруссии Александр] Лукашенко и его окружение должны начать открытый и конструктивный диалог о честных и свободных перевыборах", - сказал Зайберт.

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