Власти Кувейта осудили убийство иранского ученого

В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Кувейт подчеркивает свое "неприятие любых действий, которые могут усилить напряженность и подорвать стабильность в регионе". Министерство также выразило соболезнования народу Ирана в связи с этой утратой.

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.