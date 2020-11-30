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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Власти Кувейта осудили убийство иранского ученого

МИД страны также выразило соболезнования народу Ирана в связи с утратой

ТАСС, 30 ноября. Министерство иностранных дел Кувейта выступило с резким осуждением убийства иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Текст заявления приводит в понедельник информационное агентство KUNA.

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В заявлении внешнеполитического ведомства отмечается, что Кувейт подчеркивает свое "неприятие любых действий, которые могут усилить напряженность и подорвать стабильность в регионе". Министерство также выразило соболезнования народу Ирана в связи с этой утратой.

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента Ирана) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Теги
ИранКувейтУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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