СБУ проводит обыски у лидера венгерской общины в Закарпатье

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски у одного из лидеров венгерской общины в Закарпатье, председателя партии КМКС (Партия венгров Украины) Василия Брензовича. Об этом сообщил в понедельник замглавы партии Йосиф Борто.

"В 9:00 утра начались рейды сотрудников СБУ в объектах и учреждениях, связанных с председателем Партии венгров Украины Василием Брензовичем. Все четыре локации: офис организации и партии КМКС в Ужгороде, офис благотворительного фонда Эгана Эде, здание венгерского института в Береговом и собственный дом Брензовича", - цитирует Борто украинское издание "Вести".

При этом он не смог назвать причины обысков. "Мы не знаем причины и основания, потому что, после того, как сотрудники вошли в эти здания, они закрылись и никого туда не впускают и никого не выпускают. То есть, мы не знаем, что там происходит", - отметил Борто.

В то же время председатель Закарпатской организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Иван Чубирко считает, что эти обыски могут быть связаны с нежеланием партии венгров вступать в коалицию с президентской партией "Слуга народа" в областном совете.

"Сегодняшние обыски в Закарпатье у лидера партии венгров КМКС Василия Брензовича и в партийных офисах, связываю исключительно с попыткой власти таким образом "загнать" фракцию депутатов КМКС в провластную коалицию в Закарпатском облсовете, которую "слугам народа" не удается сформировать почти в течение месяца. Как говорится, для власти все методы подходят, - написал Чубирко в Facebook. - Осуждаю действия власти и требую прекратить давление на коллег депутатов и партии КМКС".

Местные выборы в Закарпатье

На выборах в Закарпатский областной совет, которые состоялись на Украине 25 октября, Партия венгров набрала 11,6% голосов, пропустив вперед местную партию "Родное Закарпатье", а также "Слугу народа" и "Батькивщину". Всего в областной совет прошло восемь партий.

В то же время партия венгров одержала победу в приграничном городе Берегово в Закарпатье. При этом Демократическая партия венгров Украины финишировала второй, а правящая партия "Слуга народа" оказалась только третьей. Выборы мэра Берегово с внушительным результатом в 76,44% выиграл действующий глава города Золтан Бабяк.

В день голосования на местных выборах на Украине глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к этническим венграм голосовать за партию КМКС, а также призвал поддержать на выборах главы Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка. Перед выборами гражданская сеть ОПОРА обратилась в Министерство иностранных дел Украины с просьбой отреагировать на нарушение требований законодательства республики венгерскими чиновниками. По данным наблюдателей сети, 8-9 октября госсекретарь Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи во время поездки в Закарпатье агитировал в пользу Партии венгров Украины.

МИД Украины заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к национальному законодательству.