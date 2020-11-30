Правозащитники сообщили о девяти задержанных на акции протеста пенсионеров в Минске

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили о девяти задержанных на протестной акции пенсионеров под названием "Марш мудрости" в понедельник в Минске.

"30 ноября в Минске состоялся традиционный "Марш мудрости", но силовики не дали ему полноценно состояться: перекрывали дорогу, окружали их [участников] и зажимали в кольцо, задержали несколько человек. Фамилии задержанных устанавливаются, на 18:30 мск в списке девять человек", - сообщает не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" на своем сайте. Среди задержанных были два российских корреспондента, которые были доставлены в один из РУВД Минска, но затем отпущены.

Несколько сотен участников марша начали движение с площади Независимости вдоль одноименного проспекта, однако дорогу в сторону Октябрьской площади им перекрыли силовики, колонна пошла обходным путем, силовики перекрыли дорогу пенсионерам и на улице Володарского, где прошли основные задержания.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты голосования. Сразу после подведения итогов голосования в Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Власти требуют прекратить незаконные акции, к которым присоединились студенты, женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью. Один из маршей пенсионеров в октябре был разогнан силовиками с применением спецсредств.