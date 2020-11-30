{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: командира КСИР убили в результате удара беспилотника на границе Сирии и Ирака

При бомбардировке погибли еще трое сопровождавших

ТАСС, 30 ноября. /ТАСС/. Один из командиров отрядов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) убит в результате атаки беспилотника близ иракско-сирийской границы. Об этом в понедельник сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

По их информации, "авторитетный командир КСИР Муслим Шахдан был убит в результате налета беспилотника после того, как он перебрался на территорию Ирака через пограничный пункт Эль-Каим", расположенный в провинции Анбар.

Указывается, что целью атаки был автомобиль, в котором находился Шахдан. При бомбардировке погибли еще три человека, сопровождавших командира отрядов КСИР.

Атака на машину Шахдана, как свидетельствуют источники, была проведена поздним вечером в воскресенье. О том, какой стране или альянсу принадлежал беспилотник, информации не имеется.

Теги
ИракСирия
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
Зариф заявил, что к убийству ученого привел заговор Израиля, США и Саудовской Аравии
Сторонники политики давления на Иран используют последние дни президентства Трампа, чтобы разрушить обстановку, способствующую отмене санкций, считает глава МИД страны
Читать полностью