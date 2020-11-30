Байден намерен выдвинуть Джанет Йеллен на пост главы Минфина США

ТАСС, 30 ноября. Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам ведущих американских СМИ, стал избранным президентом США, намерен выдвинуть на пост министра финансов страны экс-председателя Федеральной резервной системы США (выполняет функции центробанка) Джанет Йеллен. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте переходной команды Байдена.

Избранный президент назвал "ключевых членов экономической команды" будущей администрации. Демократ предложил Йеллен на должность министра финансов США, а заместителем главы Минфина - Адевале Адейемо. Этот выходец из Нигерии работал заместителем главы Национального экономического совета Белого дома в администрации Барака Обамы. Кандидатом на пост руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома стала Нира Тэнден. Она, как уточнила газета The Wall Street Journal, во время президентской гонки 2016 года работала советницей бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. В случае утверждения сенаторами она станет первой женщиной на посту главы указанного управления, которая не является представительницей белого населения США, отмечается в сообщении.

Байден выдвинул кандидатом в председатели Совета экономических консультантов при Белом доме одну из ведущих экономистов Принстонского университета Сесилию Роуз. Она в случае утверждения сенаторами также станет первой женщиной на этом посту, не являющейся представительницей белого населения страны. В состав Совета экономических консультантов также предложены Джаред Бернстин и Хизер Бушей. Бернстин - экономический советник Байдена, работавший в аппарате его сотрудников в 2009-2011 годах, когда тот занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

По словам Байдена, эта экономическая команда "способна немедленно облегчить экономическое положение американского народа во время экономического кризиса и восстановить экономику до невиданного прежде уровня". "Наша команда состоит из уважаемых и проверенных государственных служащих, которые помогут слоям населения, наиболее пострадавшим от COVID-19, и уделят внимание устранению структурных дисбалансов в экономике", - отметил избранный президент США, пообещав, что будущий экономический блок федерального правительства настроен на неустанную работу для достижения поставленных задач.