Во Франции отозвали на доработку статью о запрете публикации кадров с полицейскими

ПАРИЖ, 30 ноября. /ТАСС/. Правящая коалиция в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции отзывает статью 24 находящегося на рассмотрении законопроекта "О глобальной безопасности", которая запрещает злонамеренную публикацию фото и видеозаписей полицейских и жандармов при исполнении. Об этом заявил глава делегации партии "Республика на марше" в Нацсобрании Кристоф Кастанер.

"С сегодняшнего вечера мы возвращаемся к работе над изменением статьи 24. Мы представим полностью переработанный вариант", - заявил Кастанер.

Он отметил, что при создании этой статьи "ни в коем случае не преследовалась цель ограничить свободу прессы или свободу распространения и получения информации", однако решение о ее отзыве для последующей доработки было принято на фоне недопонимания со стороны политических объединений и профсоюзов, а также массовых акций протеста и беспорядков во Франции. По словам экс-главы МВД, в первую очередь появление 24-й статьи вызвано необходимостью защитить личную жизнь вне службы сотрудников правоохранительных органов, "которые все чаще становятся целями кампаний травли и призывов к насилию в отношении них" в соцсетях. Глава партийной делегации добавил, что она не запрещает фиксировать на фото и видео работу полицейских во время задержаний и прочих заданий и публиковать эти кадры в сети.

"Вместе с коллегами в парламенте нам удалось представить законопроект, который является свидетельством реального прогресса по более глубокой интеграции всех участников системы обеспечения безопасности. Это плод двухлетней работы со всеми участниками системы, - пояснил Кастанер. - Непонимание же, возникшее из-за этой статьи, не должно блокировать многие преимущества данного законопроекта".

Статья раздора

Рассмотрение законопроекта "О глобальной безопасности" началось в нижней палате парламента 18 ноября. Сразу после начала дискуссий в Париже прошли первые акции протеста. Основную критику со стороны журналистов, политиков и населения вызвала статья 24, касающаяся фото- и видеосъемки стражей порядка. Этот пункт предусматривает наказание в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере €45 тыс. за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера".

28 ноября во Франции прошли крупнейшие со времен протестов движения "Желтые жилеты" манифестации, собравшие в общей сложности 133 тыс. человек. В Париже, по данным МВД, на улицы вышли 46 тыс. демонстрантов, выступавших с критикой законопроекта "О глобальной безопасности" и требовавших отставки отдельных представителей власти. Манифестация переросла в массовые беспорядки и столкновения со стражами порядка, в ходе которых пострадали 98 полицейских и жандармов, при этом было задержано около 80 погромщиков.