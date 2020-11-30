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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Иран направил письмо в ООН с призывом осудить убийство ученого-ядерщика

В письме также упоминается о якобы имеющихся "неопровержимых доказательствах причастности Израиля к этой террористической атаке"

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади передал в ООН официальное письмо Ирана с призывом осудить убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства страны.

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В письме также упоминается о якобы имеющихся "неопровержимых доказательствах причастности Израиля к этой террористической атаке".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Теги
ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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