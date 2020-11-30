Правительство Словении признало "Хезболлах" террористической организацией

ЛЮБЛЯНА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Словении внесло ливанское шиитское движение "Хезболлах" в список террористических организаций. Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в понедельник на его сайте.

"Правительство Словении приняло к сведению доклад постоянной координационной группы по ограничительным мерам в связи с деятельностью группы "Хезболлах" и приняло решение о признании указанной организации преступной и террористической, представляющей угрозу миру и безопасности, - отмечается в документе. - Деятельность "Хезболлах" переплетается с организованной преступностью и проведением террористических или полувоенных акций в глобальном масштабе, она уже была названа террористической организацией рядом стран и организаций".

"Хезболлах" - шиитское исламистское движение, базирующееся в Ливане. Оно признано террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, а также членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и рядом других стран. В отношении "Хезболлах" действуют американские санкции.