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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Разведка Ирана пока не готова обнародовать информацию об убийстве ученого

Министр информации Ирана Махмуд Алави заявил, что разведывательные службы "получили множество улик и изучают все аспекты проблемы", но поделятся сведениями только после "четких выводов" о случившемся

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Иранская разведка не будет обнародовать имеющуюся у нее информацию об убийстве физика-ядерщика Мохсена Фахризаде до тех пор, пока не сделает необходимые выводы. Об этом заявил в понедельник министр информации (глава разведки Ирана) Махмуд Алави.

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"Поскольку это актуальный вопрос, необходимо, чтобы его подробности не были обнародованы до того момента, пока мы не сделаем четких выводов", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Алави добавил, что разведывательные службы "получили множество улик и изучают все аспекты проблемы".

27 ноября агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

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ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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