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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Первый вице-президент Ирана назвал убийство физика-ядерщика государственным терроризмом

Эсхак Джахангири пообещал, что государство даст решительный ответ на это преступление

ТЕГЕРАН, 30 ноября. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник осудил убийство крупного иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде и назвал это преступление актом государственного терроризма.

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"Иран стал жертвой государственного терроризма, несмотря на наше успешное взаимодействие с другими странами в борьбе с терроризмом и террористами "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ, - прим. ТАСС), представляющими серьезную угрозу всей планете, - цитирует Джахангири агентство Tasnim. - Вопиющими примерами использования государственного терроризма против Ирана стали убийство американцами генерала Касема Сулеймани и недавнее убийство ученого оборонной отрасли Мохсена Фахризаде".

"Иран, конечно, в подходящий момент даст решительный и выверенный ответ на это преступление, - подчеркнул первый вице-президент. - Мы призываем правительства стран мира и международные организации не замалчивать этот государственный терроризм, чтобы предотвратить повторение таких бесчеловечных действий".

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ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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