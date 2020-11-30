Президент Армении назвал пути выхода страны из послевоенного кризиса

ЕРЕВАН, 30 ноября. /ТАСС/. Внеочередные парламентские выборы в Армении должны проложить путь к выходу из кризисной ситуации, сложившейся после войны в Нагорном Карабахе. Такое мнение выразил президент Армении Армен Саркисян на встрече с представителями армянской общины России в ходе своей частной поездки в Москву.

"Армения может выйти из сложившегося после войны в Карабахе кризиса совместной работой, путем внеочередных выборов. В любой стране, где произошла такая трагедия, правительство должно уйти. Нужны внеочередные выборы, а до этого - формирование правительства народного согласия", - заявил Саркисян, чьи слова опубликованы в Telegram-канале президента.

Армен Саркисян считает, что нужно перестать делить друг друга на "черных и белых", извлечь уроки из ошибок и создавать страну, которой все будут гордиться, а также армию, которая будет побеждать. "Восстановлением нужно заниматься вместе, при поддержке друзей и союзников, в первую очередь России" - отмечается в сообщении.

Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна. Оппозиционные политики считают, что подписанное им 9 ноября совместное заявление с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути является капитуляцией. Они также называют премьера ответственным за внутренние экономические и социальные проблемы республики. Сам Пашинян заявлял, что после падения Шуши борьба для армянской стороны потеряла смысл, так как с этого момента Ереван уже не смог бы добиться перелома в боевых действиях.