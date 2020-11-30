Курц исключил вероятность применения в Австрии российской вакцины от коронавируса

ВЕНА, 30 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц исключил возможность использования в его стране российской вакцины от коронавируса "Спутник V", потому что у австрийской стороны уже есть договорные обязательства с европейскими поставщиками.

Отвечая на вопрос о возможности использования в Австрии по примеру Венгрии российской вакцины от коронавируса "Спутник V", Курц сказал в эфире телеканала PULS 24: "Мы ориентируемся на европейскую программу по закупкам. У нас заключены соглашения о закупках с шестью компаниями. У первых из них вакцины уже находятся перед допуском, например, у Pfizer, а также у других. Я думаю, что для нас разумно рассчитывать на поставщиков, с которыми у нас уже есть договорные обязательства", - отметил Курц.

Венгрия в ноябре стала первой страной ЕС, куда были доставлены образцы российской вакцины "Спутник V" для проведения исследований.