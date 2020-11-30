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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

Зариф заявил, что к убийству ученого привел заговор Израиля, США и Саудовской Аравии

Сторонники политики давления на Иран используют последние дни президентства Трампа, чтобы разрушить обстановку, способствующую отмене санкций, считает глава МИД страны

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Срочные поездки [госсекретаря США Майкла] Помпео в регион, трехсторонняя встреча в Саудовской Аравии и заявления [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху - все это говорит о заговоре, который, к сожалению, привел в пятницу к террористическому акту и гибели одного из выдающихся представителей страны", - цитирует его пресс-служба правительства страны.

По словам Зарифа, "основатели и сторонники провалившейся политики максимального давления в отношении мужественного народа Ирана стремятся использовать последние дни [президента США Дональда] Трампа, чтобы <...> разрушить сложившуюся обстановку, способствующую отмене санкций".

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