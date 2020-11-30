Зариф заявил, что к убийству ученого привел заговор Израиля, США и Саудовской Аравии

ТЕГЕРАН, 30 ноября. /ТАСС/. Заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией завершился убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Срочные поездки [госсекретаря США Майкла] Помпео в регион, трехсторонняя встреча в Саудовской Аравии и заявления [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху - все это говорит о заговоре, который, к сожалению, привел в пятницу к террористическому акту и гибели одного из выдающихся представителей страны", - цитирует его пресс-служба правительства страны.

По словам Зарифа, "основатели и сторонники провалившейся политики максимального давления в отношении мужественного народа Ирана стремятся использовать последние дни [президента США Дональда] Трампа, чтобы <...> разрушить сложившуюся обстановку, способствующую отмене санкций".