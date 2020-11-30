Азербайджанские войска вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе

БАКУ, 30 ноября. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана вошли в Лачинский район в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

"Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения азербайджанской армии 1 декабря (в ночь на 1 декабря, разница во времени с мск составляет один час - прим. ТАСС) вошли в Лачинский район", - говорится в сообщении.

Ранее армянские вооруженные силы покинули Агдамский и Кельбаджарский районы. В совместном заявлении предусматривалось "возвращение Азербайджанской Республике Кельбаджарского района" до 15 ноября, Агдамского района - до 20 ноября, Лачинского района - до 1 декабря. Позднее срок передачи Кельбаджарского района был скорректирован в связи с недостаточной пропускной способностью единственной дороги, ведущей из района в Армению. В результате Кельбаджарский район был передан Баку 25 ноября.

Под контролем российских миротворцев

В трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении отмечается также, что Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации.

Как отмечали ранее представители командования российского миротворческого контингента, передача Кельбаджарского и Агдамского районов прошла в штатном режиме, без инцидентов и провокаций. "Роль российского миротворческого контингента - обеспечить безопасность гражданского населения в строгом соответствии с соглашениями, обеспечить вывод армянских подразделений с территории <...>, обеспечить организованный ввод и контроль <...> подразделений азербайджанских вооруженных сил", - сказал журналистам начальник штаба Российского военного контингента генерал-майор Андрей Волков, комментируя процесс передачи азербайджанской стороне Агдамского района.

В свою очередь, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, информируя журналистов о процессе передачи Кельбаджарского района, отметил, что российская миротворческая миссия находится в тесном контакте с местными администрациями для предотвращения инцидентов. Кроме того, по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.