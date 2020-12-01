WSJ: убийство иранского физика может затруднить возврат США к выполнению СВПД

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, возможно, нацелено на то, чтобы затруднить администрации объявившего о победе на выборах президента США Джозефа Байдена возврат к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на мнение бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина.

По его мнению, те, кто планировал операцию, рассчитывали на то, чтобы затруднить новой американской администрации возможность вернуться к соблюдению положений соглашения, из которого администрация президента США Дональда Трампа вышла в мае 2018 года. "Они не только смотрели на Тегеран, они смотрели также и на Вашингтон", - привела его слова газета.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от ядерной сделки в январе 2020 года.