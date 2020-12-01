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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

WSJ: убийство иранского физика может затруднить возврат США к выполнению СВПД

Планировавшие операцию рассчитывали на то, чтобы затруднить новой американской администрации возможность вернуться к соблюдению положений соглашения, полагает бывший руководитель израильской военной разведки Амос Ядлин

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, возможно, нацелено на то, чтобы затруднить администрации объявившего о победе на выборах президента США Джозефа Байдена возврат к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на мнение бывшего руководителя израильской военной разведки Амоса Ядлина.

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По его мнению, те, кто планировал операцию, рассчитывали на то, чтобы затруднить новой американской администрации возможность вернуться к соблюдению положений соглашения, из которого администрация президента США Дональда Трампа вышла в мае 2018 года. "Они не только смотрели на Тегеран, они смотрели также и на Вашингтон", - привела его слова газета.

СВПД был подписан Ираном, постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на аннулирование санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и Евросоюза. В 2018 году США объявили о выходе из СВПД и ввели против Ирана экономические санкции. Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от ядерной сделки в январе 2020 года.

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ИранУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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