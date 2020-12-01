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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

СМИ: стрелявшее в иранского ученого оружие управлялось через спутник

Телеканал Al Alam утверждает также, что покушение было организовано спецслужбами Израиля

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Alam со ссылкой на источник.

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При этом отмечается, что покушение было организовано спецслужбами Израиля.

Ранее в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани подтвердил, что убийство Фахризаде произошло с использованием электронного оборудования без присутствия убийц на месте преступления.

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ИранИзраильУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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