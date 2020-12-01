WP: эксперты в США не сомневаются, что за убийством ученого в Иране стоял Израиль

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Экспертное сообщество в США не сомневается в том, что за убийством физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране стоял Израиль, и вопрос заключается лишь в том, каковы были его мотивы. Такая оценка содержится в нескольких статьях, опубликованных в понедельник на сайте газеты The Washington Post .

"После убийства в пятницу главного ученого-ядерщика Ирана вопрос быстро сместился от того, кто осуществил дерзкое нападение среди бела дня, к тому, зачем. Эксперты, не обратив особого внимания на отказ Израиля комментировать убийство, которое демонстрировало отличительные черты израильской секретной операции, начали задаваться вопросом о том, чего хотел добиться премьер-министр Биньямин Нетаньяху", - отмечается в одном из материалов.

Издание приводит несколько возможных объяснений. Согласно одному из них, Израиль мог стремиться спровоцировать военный ответ со стороны Ирана, который послужил бы в свою очередь стимулом для США нанести "удар по ядерной программе Тегерана", пока у власти еще находится администрация республиканца Дональда Трампа, враждебно настроенная в отношении иранских властей. Согласно другой версии, Израиль воспользовался возможностью ликвидировать главного человека в иранской ядерной программе, рассчитывая на то, что Иран в ответ проявит сдержанность и не станет допускать эскалации. Третье объяснение, которое приводит The Washington Post, заключается в том, что власти Израиля стремятся подорвать условия для перезагрузки отношений между Вашингтоном и Тегераном, которая может произойти с приходом к власти в США новой администрации во главе с демократом Джозефом Байденом.

В другой статье в The Washington Post автор также выражает уверенность в том, что за нападением стоял Израиль. "Мы не знаем, кто конкретно убил известного иранского ученого-ядерщика в пятницу. Однако среди экспертов уже существует консенсус относительно того, что за убийством Мохсена Фахризаде стоял Израиль, и это моим коллегам подтвердил также представитель администрации США высокого ранга", - отмечает он. "Ощущение унижения и беспокойства в Тегеране могут осложнить усилия Байдена, направленные на то, чтобы ослабить напряженность", - также полагает автор публикации.