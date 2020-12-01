WSJ: администрация Трампа готовится сменить главу Индо-Тихоокеанского командования ВС

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США, республиканца Дональда Трампа готовится заменить главу Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил адмирала Филипа Дэвидсона, который, как ожидается, уйдет в отставку. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

По их данным, нынешняя администрация США планирует выдвинуть на пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС командующего Тихоокеанским флотом адмирала Джона Акилино. Его кандидатура подлежит утверждению в Сенате Конгресса. В случае утверждения верхней палатой Конгресса Акилино будет отвечать за все операции в азиатском регионе, включая Китай, отмечает газета.

По данным ее источников, адмирал Акилино считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Рассмотрение его кандидатуры в Сенате состоится в начале зимы. Однако у будущей администрации демократа Джозефа Байдена могут быть свои виды на данную должность, не совпадающие с позицией республиканца Трампа. Газета не исключает, что Байден предпочтет иную кандидатуру.

Издание обратилось за подтверждением этой информации в переходную команду демократа. Там отказались от каких-либо комментариев.

Байден называет Китай главным конкурентом США. Демократ на пресс-конференции в городе Уилмингтон (штат Делавэр) в ноябре выразил мнение, что Соединенным Штатам необязательно применять в отношении Пекина такие меры, как ужесточение санкций и введение новых пошлин на товары.

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 ноября поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США. При этом он выразил надежду, что Белый дом при новом главе государства будет придерживаться принципов равноправия и взаимного уважения.