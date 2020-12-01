Сенатор призывает провести слушания по кандидатам в администрацию США до 20 января

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер считает, что слушания по утверждению кандидатур новой американской администрации необходимо провести до 20 января. По его мнению, это следует сделать после 5 января, когда в штате Джорджия пройдет второй тур выборов в верхнюю палату законодательного органа страны. На кону в штате сразу два сенатских мандата, что может решить вопрос контроля над Сенатом со стороны республиканцев или демократов.

"Слушания по кандидатам избранного президента Джозефа Байдена следует начать немедленно в январе, сразу после проведения выборов в Джорджии, - приводит высказывания Шумера газета The Hill. - Сенату необходимо организовать слушания до инаугурации".

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.