СМИ: самолеты ВВС Израиля совершают интенсивные полеты над территорией Ливана

БЕЙРУТ, 1 декабря. /ТАСС/. Истребители ВВС Израиля неоднократно вторгались в понедельник в воздушное пространство Ливана и продолжают совершать интенсивные разведывательные полеты над его территорией и пограничными районами с Сирией. Как сообщил новостной портал El Nashra, израильские самолеты несколько раз появились на небольшой высоте в небе над Бейрутом и его южными окраинами, где проживают сторонники шиитской партии "Хезболлах", бойцы которой сражаются на стороне правительственной армии в соседней Сирии.

Израильские беспилотные летательные аппараты были замечены также над горным массивом Джебель-эш-Шейх (библейская гора Хермон), фермами Шебаа у Голанских высот, населенными пунктами Рашая-эль-Вади, Акруб и Хасбая.

Интенсивность полетов израильских ВВС в ливанском воздушном пространстве возросла из-за опасений по поводу возможных вооруженных вылазок бойцов "Хезболлах" в ответ на убийство 27 ноября иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Он погиб в результате вооруженного нападения, ответственность за которое Тегеран, Дамаск и "Хезболлах" возложили на спецслужбы Израиля.

Местная газета "Орьян-жур" сообщила, что Ливан посетил с экстренной миссией командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Исмаил Каани. По ее информации, иранский генерал встретился с лидером "Хезболлах" шейхом Хасаном Насруллой и призвал шиитские отряды "к повышенной боеготовности на случай возможных израильских атак".

Вместе с тем источники, на которые ссылается "Орьян-жур", отметили, что Каани призвал руководство шиитской партии пока воздержаться "от каких-либо неконтролируемых вооруженных вылазок, которые могут спровоцировать Израиль к нанесению массированных ударов". Ранее Каани встретился с командованием шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке и обратился к нему с аналогичной просьбой.

В свою очередь шейх Насрулла предупредил в телеобращении своих сторонников, что уходящая администрация США во главе с Дональдом Трампом может пойти на военную конфронтацию с Ираном. "Необходимо соблюдать бдительность перед возможной агрессивной авантюрой со стороны Америки", - сказал он.