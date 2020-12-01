Пенс посетит 4 декабря Джорджию, где выступит в поддержку кандидатов на выборы в Сенат

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс отправится 4 декабря в штат Джорджия, где обсудит вакцину от коронавируса и выступит в поддержку республиканцев, переизбирающихся в Сенат Конгресса 5 января. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Вице-президент посетит Центры по контролю и профилактике заболеваний, где для него проведут брифинг о прогрессе по вакцинам от коронавируса и предстоящем распространении [препаратов]. Майкл Пенс также примет участие в митинге с сенаторами Дэвидом Пердью и Келли Леффлер [добиваются переизбрания в Сенат], - отмечается в тексте. - Вице-президент выступит по теме исторических достижений администрации [президента] Дональда Трампа, [достигнутых] с помощью республиканского большинства в Сенате, а также важности борьбы ради консервативных законодателей".

Второй тур выборов в штате определит соотношение сил в верхней палате Конгресса США. Если демократы получат большинство в Джорджии, то у каждой партии будет по 50 представителей. Однако при утверждении Камалы Харрис вице-президентом Соединенных Штатов у демократов появится преимущество. Согласно американскому законодательству, вице-президент возглавляет Сенат и может голосовать, если при рассмотрении того или иного вопроса позиции законодателей разделятся поровну.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, демократ Джозеф Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.