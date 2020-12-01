Губернатор Висконсина сертифицировал победу Байдена в штате

"Сегодня я выполняю мой долг и сертифицирую [итоги] выборов 3 ноября и, как это требуется федеральным и законодательством штата, подписал свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис", - отмечается в сообщении губернатора-демократа в Twitter.

Ранее глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс подписала в ходе видеоконференции документы о завершении пересчета голосов в двух округах Милуоки и Дейн. Таким образом, Байден получает 10 голосов членов коллегии выборщиков от штата.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.