Минюст США заявляет о необходимости закрытия дела Флинна после помилования Трампом

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Министерство юстиции США считает, что суд должен немедленно закрыть дело в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна после помилования его главой государства. Об этом говорится в документе ведомства, опубликованном в понедельник в базе материалов федерального суда округа Колумбия.

"Помилование президентом, которое генерал Флинн принял, ставит дело под сомнение, - отмечается в документе. - <...> Прошлое ходатайство правительства о прекращении [дела], как и все другие ходатайства в этом деле, ставятся под сомнение полным и безоговорочным помилованием со стороны президента. Никаких дальнейших действий не требуется, суд должен немедленно закрыть дело".

Президент США Дональд Трамп 25 ноября помиловал Флинна.

В феврале 2017 года отставной генерал Флинн был вынужден покинуть пост помощника по нацбезопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом России в Вашингтоне. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020 года отозвал признание вины и отказался от сделки.

Минюст США 7 мая 2020 года объявил о прекращении уголовного преследования, однако 12 мая окружной судья Эммет Салливан распорядился заслушать мнение лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. 24 июня апелляционный суд обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело Флинна, но Салливан попросил пересмотреть данное постановление судом полного состава. В конце августа апелляционный суд столичного округа Колумбия полного состава отклонил запрос о закрытии дела экс-помощника Трампа.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.