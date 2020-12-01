Южная Корея и США обсудили проблему расходов на содержание американского контингента

СЕУЛ, 1 декабря. /ТАСС/. Представители Республики Корея и США провели 30 ноября в режиме видеоконференции очередной раунд переговоров по подготовке соглашения о расходах сторон на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Об этом сообщило во вторник южнокорейское министерство иностранных дел.

"Уполномоченный представитель Республики Корея Чон Ын Бо и его американская коллега Донна Уэлтон оценили уровень готовности документа, договорившись тесно сотрудничать, чтобы быстро достичь справедливого и взаимоприемлемого соглашения", - говорится в сообщении.

В переговорах также участвовали представители южнокорейских министерств иностранных дел и обороны, Пентагона и Госдепартамента.

Начиная с 2018 года, Вашингтон требует от Сеула повышения доли взносов на содержание контингента США в Республике Корея. Так, южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 году были увеличены на 8,2%, до 1,04 трлн вон ($915 млн). В ноябре 2019 года сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула повысить взносы почти в пять раз - до $4,7 млрд. Также отмечалось, что Соединенные Штаты настаивают на оплате Южной Кореей расходов на содержание ряда подразделений американских вооруженных сил и за пределами Корейского полуострова.

Переговоры о подготовке нового соглашения начались в сентябре прошлого года. В конце марта 2020 года стороны предварительно договорились об увеличении южнокорейской доли на 13%. Однако окончательная договоренность не была достигнута из-за несогласия президента США Дональда Трампа.

Войска США находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.