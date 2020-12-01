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Генсек ООН провел первый телефонный разговор с Байденом

Они обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и всемирной организацией

ООН, 1 декабря. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и избранный президент США Джозеф Байден в первом телефонном разговоре обсудили укрепление сотрудничества между Вашингтоном и всемирной организацией. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы генсека.

"Генеральный секретарь был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить. Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН", - отмечается в сообщении.

Как отметили в ООН, Гутерриш "ждет возможности работать вместе с избранным президентом и его командой, чтобы выстраивать партнерство для решения многих важных проблем, с которыми сталкивается мир сегодня, включая пандемию коронавируса, климатические изменения, поддержание мира и безопасности, защита прав человека и удовлетворение гуманитарных нужд".

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Гутерриш, Антониу
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