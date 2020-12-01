Байден переговорил с лидерами Аргентины, Коста-Рики и Кении

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США Джозеф Байден провел в понедельник телефонные разговоры с лидерами Аргентины. Коста-Рики и Кении, а также пообщался с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Соответствующее заявление опубликовано на сайте переходной команды демократа.

Согласно заявлению штаба политика, с победой на выборах Байдена в понедельник поздравили президент Аргентины Альберто Фернандес, президент Коста-Рики Карлос Альварадо и президент Кении Ухуру Кениата. Кроме того, Байден провел телефонный разговор с генсеком ООН, которого он также поблагодарил за поздравления с победой на выборах главы государства.

"Они обсудили необходимость укрепления сотрудничества между США и ООН по актуальным глобальным вопросам, коснувшись борьбы с пандемией COVID-19 и подготовки к отражению в будущем других вызовов в сфере здравоохранения", - говорится в заявлении штаба избранного президента. Кроме того, Байден и Гутерриш обратили внимание на вопросы, связанные с изменением климата, гуманитарными вызовами, поддержанием мира и безопасности, разрешением конфликтов, а также продвижением дипломатии и обеспечением прав человека.

Ранее пресс-служба генсека ООН сообщила, что Гутерриш "был рад пообщаться с избранным президентом Байденом, чтобы лично его поздравить". "Он подчеркнул принципиально важную роль, которую играет укрепление тесного сотрудничества между США и ООН", - отмечается в сообщении.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.