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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

В Минобороны Турции заявили, что Анкара и Москва продолжат работу для начала скорейшего функционирования центра

АНКАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования [совместного] центра", - говорится в распространенном коммюнике.

Турецкая сторона при этом не приводит детали подписанного соглашения.

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ТурцияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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