Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра по Нагорному Карабаху

АНКАРА, 1 декабря. /ТАСС/. Турция и Россия заключили соглашение о создании совместного центра мониторинга режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило во вторник Министерство национальной обороны Турции.

"Были завершены переговоры о технических деталях, которые касаются основ и принципов работы турецко-российского совместного центра, и было подписано соглашение. Ведутся необходимые работы для начала скорейшего функционирования [совместного] центра", - говорится в распространенном коммюнике.

Турецкая сторона при этом не приводит детали подписанного соглашения.