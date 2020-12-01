МИД Ирана назвал информацию о гибели командира КСИР в Ираке вбросом

ТЕГЕРАН, 1 декабря. /ТАСС/. Информация о гибели одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) является вбросом. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вероятно, это вброс. <...> Нам не известно о каких-то подтверждениях на этот счет", - сказал он. Хатибзаде отметил, что "на этот счет должны высказаться представители генштаба Ирана".

В понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники сообщил, что один из командиров КСИР убит в результате атаки беспилотника близ иракско-сирийской границы. Также отмечалось, что при бомбардировке погибли еще три человека.

Во вторник агентство Tasnim со ссылкой на свои источники опровергло сообщение телеканала Al Arabiya.