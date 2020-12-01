В Японии заявили, что намерены двигаться к решению вопроса о южной части Курил

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Японии намерены шаг за шагом двигаться к решению вопроса о южной части Курильских островов, а также к заключению мирного договора с Россией. Об этом во вторник в ходе встречи с жителями японского северного острова Хоккайдо заявил премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

"Хотя прошло 75 лет после завершения войны [между Японией и Россией], не решена проблема северных территорий (так в Японии именуют южную часть Курил - прим. ТАСС), и не подписан мирный договор. Мы преисполнены мыслями о том, что этот вопрос должен быть решен как можно скорее, - приводит слова главы правительства телеканал NHK. - В сентябре во время телефонного разговора с президентом России [Владимиром] Путиным я сообщил о намерении поставить точку в этом вопросе, не передавая его будущим поколениям. Мы намерены и дальше шаг за шагом двигаться к решению проблемы северных территорий и заключению мирного договора, что является основным курсом нашей страны".

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.