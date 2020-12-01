Алиев заявил о переходе Лачинского района под контроль Азербайджана

БАКУ, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе прилегающего к Нагорному Карабаху Лачинского района под контроль Баку.

"С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации - историческое событие", - сказал глава государства в обращении к нации, которое было показано во вторник по государственному телеканалу "АзТВ". Алиев особо подчеркнул, что Азербайджан вернул Лачинский район "без единого выстрела".

Алиев также заявил, что Азербайджан продемонстрирует жесткую позицию в случаев попыток вмешаться в договоренности, закрепленные в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху.

"Если кто-то захочет вмешаться в заявление, подписанное 10 ноября (9 ноября по мск - прим.ТАСС), то увидит нашу жесткую позицию", - сказал глава, текст обращения которого опубликовало Азербайджанского государственное информационное агентство АзерТАдж.

Алиев подчеркнул, что такие попытки предпринимаются, и их цель - нарушить достигнутое соглашение.