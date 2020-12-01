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Кризис в Белоруссии

Двое граждан Белоруссии осуждены за нападение на милиционера

Их приговорили к двум и четырем годам лишения свободы соответственно

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Суд Бобруйска приговорил двух местных жителей к лишению свободы на два и четыре года соответственно за применение насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Генеральной прокуратуры Беларуси.

"С учетом позиции гособвинителя и представленных доказательств суд Бобруйского района и города Бобруйска признал обоих обвиняемых виновными в инкриминированном им преступлении. На основании статьи 364 Уголовного кодекса Республики Беларусь в качестве наказания назначил два года лишения свободы с отбыванием в ИК в условиях общего режима и четыре года лишения свободы с отбыванием в ИК в условиях строгого режима", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, осужденные 10 августа 2020 года в Бобруйске во время разбирательства сотрудника ГАИ с гражданином, который совершил административное правонарушение, применили насилие в отношении инспектора ДПС и двух сотрудников территориального отдела Департамента охраны МВД. В ходе судебного заседания они признали свою вину в полном объеме и пояснили, что 10 августа этого года были очевидцами того, как инспектор ГАИ остановил водителя такси. По их мнению, действия милиционера являлись незаконными, в связи с чем они вступили в конфликт с сотрудниками ОВД.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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