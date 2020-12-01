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Суд перенес заседание по делу экс-президента Армении Кочаряна из-за отсутствия адвоката

Адвокат Сейрана Оганяна Карен Межлумян не смог принять участие в заседании

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана перенес на 8 декабря запланированное на вторник заседание по делу бывшего президента Армении Роберта Кочаряна из-за отсутствия одного из адвокатов. Об этом сообщил журналистам член адвокатской команды бывшего главы республики Айк Алумян.

"Адвокат Сейрана Оганяна (бывший министр обороны, один из фигурантов дела - прим. ТАСС) Карен Межлумян не смог принять участие в заседании. Суд принял решение перенести заседание на 8 декабря", - сказал Алумян.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года начался 12 сентября 2019 года в суде общей юрисдикции Еревана. По этому делу наряду с Робертом Кочаряном проходят Юрий Хачатуров, на тот момент замглавы Минобороны Армении (с 2017 года по 2018 год генсек ОДКБ), экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.

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