Белорусские правозащитники сообщили о более 1,5 тыс. постановлений об аресте в ноябре

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Белорусские правозащитники сообщили, что в ноябре судами республики было вынесено 1 670 административных постановлений об аресте, 713 человек получили штрафы за участие в акциях протеста.

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"За ноябрь в Беларуси было вынесено 1 670 административных постановлений об аресте, 713 человек получили штрафы на сумму 14 216 базовых величин (около $149 тыс). Всего участники акций протеста [за этот период] получили 21 213 суток ареста", - говорится во вторник в сообщении незарегистрированного Минюстом правозащитного центра "Весна".

По данным центра, основные статьи КоАП, по которым составляются протоколы, - о массовых беспорядках, организации или активном участии в групповых деяниях, которые грубо нарушают общественный порядок. Реже действия митингующих квалифицируются как неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей.

Как отметили правозащитники, 1 декабря также проходят суды, в частности, в отношении участников несанкционированной акции протеста пенсионеров "Марш мудрости", задержанных 30 ноября (около 20 человек - прим. ТАСС).

В начале ноября белорусские правозащитники сообщили, что общее число задержанных в республике с начала избирательной кампании составило более 16 000 человек.