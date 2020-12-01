Кабмин Японии считает неприемлемым боевое дежурство расчетов ЗРС С-300В4 на Курилах

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии считает неприемлемым заступление на боевое дежурство по противовоздушной обороне расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) на островах Курильской гряды. Об этом сообщил со ссылкой на представителя кабмина телеканал NHK.

"Это не соответствует позиции Японии по северным территориям (так в Японии называют южную часть Курил - прим. ТАСС) и является неприемлемым", - цитирует телеканал представителя японского правительства.

Ранее о боевом дежурстве ЗРС С-300В4 ВВО на Курильских островах сообщили в Минобороны РФ.

Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.