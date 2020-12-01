Глава Минобороны Армении подчеркнул усилия России в деле стабилизации ситуации в Карабахе

ЕРЕВАН, 1 декабря. /ТАСС/. Ереван считает важными усилия Москвы в деле стабилизации военно-политической ситуации в регионе Нагорного Карабаха. Как во вторник сообщает пресс-служба Минобороны Армении, об этом на заседании Совета министров обороны ОДКБ заявил глава военного ведомства республики Вагаршак Арутюнян.

"Глава Минобороны проинформировал своих коллег о ситуации в Карабахе, особо отметив вопрос о значительном сокращении сроков внедрения механизмов кризисного реагирования в странах - членах ОДКБ. Он уделил особое внимание усилиям РФ, направленным на стабилизацию военно-политической ситуации в регионе, эффективности миротворческой миссии РФ, подчеркнул важность обмена телами погибших военнослужащих, пленных и пропавших без вести", - отмечается в релизе.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.