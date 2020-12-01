Белорусский политолог заявил, что подал ходатайство об освобождении отца и сына Бабарико

МИНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Белорусский политолог Юрий Воскресенский подал ходатайство об освобождении из заключения под его поручительство бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, который является членом президиума Координационного совета оппозиции. Об этом Воскресенский, бывший координатор штаба Бабарико, освобожденный ранее из следственного изолятора и сотрудничающий с властями Белоруссии в деле реформирования конституции, сообщил в опубликованном во вторник интервью белорусскому оппозиционному изданию "Наша нива".

Юрий Воскресенский рассказал, что 18 ноября он провел встречу с находящимся в СИЗО Эдуардом Бабарико. "Это произошло с разрешения следственных органов. Я написал ходатайство в следственное управление КГБ, и оно было удовлетворено. Эдуард был в хорошем настроении, в хорошей внешней форме", - сказал политолог. "Я сообщил ему, что занимаюсь вопросом изменения ему меры пресечения. Больше месяца назад я подал соответствующее ходатайство об изменении меры для Виктора и Эдуарда Бабарико на домашний арест под мое поручительство", - рассказал Юрий Воскресенский.

По словам политолога, он спросил у Эдуарда Бабарико, не будет ли он против его помощи, отрицательного ответа он не получил. Встреча продолжалась около часа, они успели обсудить политические темы. Воскресенский не знает, предъявляют ли белорусские власти отцу и сыну Бабарико какие-либо условия для их освобождения из-под стражи. "Я лично никому таких условий не ставил. Какие условия ставит следствие? Это уже вопросы к самому следствию и обвиняемым", - сказал политолог.

Юрия Воскресенского сильно огорчили высказывания члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, который в конце ноября заявил, что Виктор Бабарико может быть освобожден вместе со своим сыном в ответ на требование белорусских властей покинуть страну. "В погоне за политическим хайпом многие не понимают, что определенные вещи нужно делать в тишине", - прокомментировал Воскресенский высказывания Латушко.

"Логика нашей власти такова, что она ничего не делает по принуждению, - пояснил политолог. - В то время как идет тихий процесс по освобождению Эдуарда Бабарико, если вылезает какой-то оппозиционный деятель, который говорит, что скоро Эдуард Бабарико должен быть на свободе, то, по логике властей, этот процесс может сразу остановиться". "Этот процесс, который был запущен и уже шел к логическому решению, резко затормозился. Это очень деликатная тема и надо понимать уровень ответственности, когда ты о чем-то говоришь", - добавил Воскресенский.

Факт встречи Воскресенского с Эдуардом Бабарико подтвердила изданию "Наша нива" адвокат Бабарико-младшего Ирина Воронкова. О подробностях встречи она рассказывать не стала.