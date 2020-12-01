В Тирасполе считают неприемлемым уход миротворцев до урегулирования конфликта

КИШИНЕВ, 1 декабря. /ТАСС/. Миротворческая операция в Приднестровье не может быть трансформирована до тех пор, пока не будет найдено политическое урегулирование конфликта. Об этом заявил глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев, комментируя заявление избранного президента Молдавии Майи Санду о необходимости преобразования миротворческой операции на Днестре с участием России, Молдавии и Приднестровья в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ.

"Миротворческая операция за 28 лет показала свою эффективность и высокую стабильность. В базовом соглашении, которое было подписано 21 июля 1992 года, никаких элементов о трансформации миротворческой операции, изменении ее формата, некой гражданской миссии наблюдателей под эгидой ОБСЕ не существует. Либо соглашение 1992 года выполняется и на обоих берегах Днестра царят мир и безопасность, либо кто-то из участников этого соглашения выходит из него. И тогда, конечно, ситуация возвращается на момент начала конфликта", - сказал Игнатьев во вторник в интервью телеканалу "Россия-24". При этом он отметил, что молдавские политики неоднократно выступали с подобными заявлениями.

"Я хотел бы напомнить некоторым, может быть, молдавским коллегам тоже, которые забыли. Есть совместное заявление президентов Молдовы, Приднестровья и Российской Федерации 2009 года, в котором четко говорится, что трансформация миротворческой операции возможна по итогам урегулирования молдавско-приднестровского конфликта. Поэтому до момента, пока мы не достигнем политического консенсуса, пока мы не обретем окончательно всеобъемлющую форму урегулирования, говорить о том, что в какой-то степени возможно трансформировать миротворческую операцию, нельзя", - заметил Игнатьев.

Переговоры буксуют

Глава МИД Приднестровья подчеркнул, что пока решение приднестровского конфликта не найдено, а в переговорном процессе в последние годы наблюдается стагнация. "Те договоренности, которые мы достигли в 2016-18 годах с Молдовой, не соблюдаются молдавской стороной. Поэтому говорить сегодня о том, что миротворческая операция себя исчерпала и как-то ее можно трансформировать, никаких оснований нет", - заключил глава МИД Приднестровья.

Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена Оперативная группа российских военных, которая охраняет склады с оружием и помогает осуществлять миротворческую операцию на Днестре, а также вывезены боеприпасы со складов в Колбасне. Она также предложила заменить миротворцев на гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье и РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.