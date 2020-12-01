Fox: штаб Трампа подает иск из-за нарушений при голосовании в штате Висконсин

НЬЮ-ЙОРК, 1 декабря. /ТАСС/. Адвокаты избирательного штаба действующего президента США Дональда Трампа подают во вторник иск в Верховный суд штата Висконсин из-за нарушений, связанных с голосованием по почте. Об этом сообщил телеканал Fox News .

По его сведениям, в иске, который будет направлен в суд в начале дня, указано, что допущенные нарушения затронули 220 тыс. бюллетеней избирателей. "Обнародование того, как именно были нарушены выборные процессы в Висконсине, имеет огромное значение, не учитывая победу президента Трампа, однако правда состоит в том, что голоса выборщиков от нашего штата, скорее всего, не повлияют на общий результат. Тем не менее мы демонстрируем то, что результаты этих выборов безусловно должны быть поставлены под сомнение", - приводит телеканал слова представителя предвыборного штаба Трампа в Висконсине Джима Труписа.

Губернатор штата Висконсин Тони Эверс в понедельник сертифицировал результаты выборов, подтвердив тем самым победу демократа Джозефа Байдена, после того как глава избирательной комиссии штата Энн Джейкобс подписала в ходе видеоконференции документы о завершении пересчета голосов в двух округах Милуоки и Дейн, который был проведен по ходатайству штаба Трампа. Таким образом, Байден получает 10 голосов членов коллегии выборщиков от штата.

Выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом. 23 ноября профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически признало Байдена избранным президентом и уведомило его в письменной форме о готовности предоставить его команде бюджетные средства, необходимые для начала приема-передачи дел в рамках предстоящего вступления в должность следующего американского лидера.

Тем не менее действующий президент не признает поражения и заявляет о намерении обращаться в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей, поскольку, по его мнению, на выборах имели место многочисленные нарушения со стороны демократов.